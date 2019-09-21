Пять правоохранителей пострадали во время мероприятий по разблокированию движения поездов на Львовщине

Во Львовской области во время мероприятий по разблокированию движения поездов с углем на железнодорожной станции "Сосновка" пострадали пять правоохранителей, сообщили в полиции Львовской области.

"Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения пяти правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу.

В пресс-службе также отметили, что на законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. "Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление", – добавили в ведомстве.

Правоохранители задержали 28 правонарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные.

Ранее сообщалось, что в Сокальское отделение полиции 21 сентября поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Верховной Рады 9-го созыва Михаил Волынец сообщил о задержаниях протестующих. "…на станции Сосновка во Львовской области силовики арестовывают участников АТО, которые более 20 суток блокируют вагоны с российским углем", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

На странице "Штаб блокады торговли с оккупантами" в Фейсбуке указано, что задержанных более 20 человек, в том числе народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Семен Семенченко.

По информации местного издания Zaxid.net, на ж/д станции "Сосновка" на протяжении нескольких дней активисты, шахтеры и участники боевых действий блокируют вагоны с углем. Они требуют пояснений, каким образом уголь из страны-агрессора (на вагонах есть надпись РЖД – "Российские железные дороги") оказался в Западной Украине.