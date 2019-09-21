В Херсоне горело судно, находившееся в ремонте

Спасатели ликвидировали пожар на судне, которое находится в ремонте на территории Херсонского судоремонтного завода им.Коминтерна, пострадавших нет, сообщило Главное управление Госслужбы по ЧС в Херсонской области.

Сообщение о возгорании поступило в субботу в 9.15.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.

В 10.40 пожар был локализован, а в 12.25 полностью ликвидирован на площади 40 кв.м.

Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших в результате пожара нет.