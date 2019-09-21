События

15:33 21.09.2019

В Херсоне горело судно, находившееся в ремонте

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В Херсоне горело судно, находившееся в ремонте

Спасатели ликвидировали пожар на судне, которое находится в ремонте на территории Херсонского судоремонтного завода им.Коминтерна, пострадавших нет, сообщило Главное управление Госслужбы по ЧС в Херсонской области.

Сообщение о возгорании поступило в субботу в 9.15.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.

В 10.40 пожар был локализован, а в 12.25 полностью ликвидирован на площади 40 кв.м.

Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших в результате пожара нет.

Теги: #гсчс #херсон
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