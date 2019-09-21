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12:00 21.09.2019

Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

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Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протестной акции "желтых жилетов" в Париже, сообщает в субботу газета "Паризьен".

Слезоточивый газ против протестующих применили вблизи вокзала Сен-Лазар. Кроме того, в связи с протестами полиция уже задержала 30 человек, сообщает газета "Фигаро". Всего в протестах "желтых жилетов" принимают участие несколько сотен человек, отмечает агентство Associated Press.

Ранее полиция попросила участников протестов покинуть расположенную неподалеку площадь Мадлен, на которой было запрещено проводить акции. Уходя с площади, протестующие выкрикивали слоганы против президента Франции Эмманюэля Макрона, отмечает "Паризьен".

Готовясь к акциям протестов, власти Париже усилили присутствие полиции на улицах города, а также запретили протестующим собираться в некоторых точках французской столицы, например, на Елисейских полях.

В субботу в Париже запланированы не только акции "желтых жилетов", но также демонстрация против пенсионной реформы и марш против климатических изменений. Они начнутся позднее.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Теги: #франция #желтые_жилеты
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