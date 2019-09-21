КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

На контрольных пунктах въезда/выезда (КПВВ) "Чонгар" и "Колончак" (админграница с временно оккупированной территорией Крыма) начинаются строительные работы.

В пятницу для модернизации КПВВ прибыли представители строительных организаций, сообщило Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Так, в КПВВ "Каланчак" с 08.00 23 сентября будет осуществляться пропуск только пешеходов, а все автомобили будут перенаправляться в КПВВ "Чаплинка", где оформление будет осуществляться в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

В "Чонгаре" пропуск лиц и транспортных средств будет оформляться в установленном порядке, однако из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые неудобства, предупредили в Госпогранслужбе.