События

08:32 21.09.2019

США на следующей неделе определятся с планом по переброске военных на Ближний Восток - Данфорд

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США на следующей неделе определятся с планом по переброске военных на Ближний Восток - Данфорд

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд пообещал на следующей неделе разработать предложение по переброске подкреплений в Саудовскую Аравию и ОАЭ.
"Я представлю свои предложения в начале следующей недели", - сказал он на пресс-конференции. Он пояснил, что затем будет готов рассказать о планах прессе.
Ранее сообщалось, что, по словам Данфорда, речь пойдет "не о тысячах" перебрасываемых на Ближний восток военнослужащих армии США.
Американские СМИ полагают, что эти военные развернут противоракетные комплексы Patriot и THAAD.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп принял решение об отправке в Саудовскую Аравию и ОАЭ дополнительных военных. На такой шаг он пошел после недавней атаки саудовских нефтяных объектов. США считают, что за атакой стоит Иран. В Тегеране же заявляют, что не причастны к произошедшему.

Теги: #сша #переброска #войска
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