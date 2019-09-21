Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с Евросоюзом

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с Европейским Союзом, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, которыми одобрены проекты соглашений с Европейским Союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", - говорится в сообщении.

Проекты этих документов одобрены в качестве основы для проведения переговоров.

Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашений при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов.

Как сообщалось, экс-глава представительства ЕС в Беларуси Андрей Викторин в начале августа отмечала, что Беларусь и Евросоюз могут подписать соглашение об упрощении визового режима осенью текущего года.

О готовности Минска подписать данные соглашения ранее в пятницу сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. "Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашений с Европейским Союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии", - сказал Глаз. Он обратил внимание, что "этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским Союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, наиболее в полной мере учитывающие интересы обеих сторон".

Ранее экс-посол сообщала, что соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. В соответствии с изменениями стоимость шенгенской визы увеличится с 60 до 80 евро. Вместе с тем, упростится получение виз для законопослушных путешественников. Также заявителям с хорошей визовой историей будет проще получить многократные визы на срок от одного года до пяти лет.

В белорусском МИД в свою очередь заявляли, что рассчитывают на подписание соглашения об упрощении визового режима с ЕС до конца текущего года, что позволит снизить стоимость виз для белорусов в страны ЕС до 35 евро.

Тем временем, 19 сентября в базе нормативных актов Еврокомиссии появился проект соглашения с Беларусью об упрощении визового режима. Проект уже внесен ЕК на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС.