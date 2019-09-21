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02:02 21.09.2019

Трамп согласился направить дополнительные войска на Ближний Восток - глава Пентагона

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Трамп согласился направить дополнительные войска на Ближний Восток - глава Пентагона

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.
По сообщению телеканала CNN, Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.
"Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО", - сказал министр обороны США.

Теги: #ближний_восток #сша #отправка #войска
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