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00:48 21.09.2019

Шустер подаст в суд на Коломойского иск о защите чести и достоинства

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Шустер подаст в суд на Коломойского иск о защите чести и достоинства

      Журналист и телеведущий Савик Шустер заявил о намерении подать иск против бизнесмена Игоря Коломойского из-за высказывания последнего о том, что Шустер якобы брал деньги с гостей своей программы за участие в ней.

      "Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности", - сказал Шустер в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

      Телеведущий напомнил, что 3 сентября 2015 года его студия подписала контракт с телеканалом "1+1", который действовал до конца августа 2018 года.

      Шустер отметил, что после двух выпусков его программу 18 сентября сняли с эфира телеканала.

      "Мы все равно по контракту давали сигнал каналу "1+1", они нас не выпускали в эфир", - добавил он.

      Перед заявлением телеведущего о намерении подать в суд в эфире его программы продемонстрировали отрывок видео-интервью Коломойского украинскому интернет-изданию "Украинская правда", в котором бизнесмен объясняет причину снятия с эфира "1+1" программы Шустера.

      Коломойский утверждает, что Шустер нарушил контракт, получив предоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.

      "Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" – взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого", - сказал бизнесмен.

      "У каких-то мэров. Два по пятьдесят взял. При чем одного мы подсунули специально", - ответил он на вопрос о том, у кого, по его информации, были получены деньги.

      Кроме того, в эфире "Свобода слова Савика Шустера" продемонстрировали видео из интервью лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко одной из украинских телеведущих, где политик утверждает, что именно из-за его участия было принято решение не пускать в эфир программу Шустера в 2015г.

      "Коломойский выбросил Шустера из эфира, потому что у него был договорняк с Порошенко, потому что я ехал на эфир… Это был день, когда задержали (народного депутата 8-го созыва из фракции "Радикально партии" Игоря - ИФ) Мосийчука. И Шустер пригласил меня на эфир, чтобы я рассказал свою правду, а не то, что показывали в парламенте", - пояснил Ляшко.

      По словам политика, по пути в студию ему звонил Коломойский с просьбой не участвовать в программе. "Я точно знаю, что Шустера выбросили из эфира из-за меня. По команде Петра (Порошенко, пятого президента Украины – ИФ)", - добавил лидер "Радикальной партии".

      После демонстрации видео Шустер сообщил, что Коломойский позвонил в эфир. Стоит отметить, что ранее в этой же программе бизнесмен по телефону участвовал в дискуссии по ситуации с "ПриватБанком".

      "Мы с Вами будем судиться", - сказал ему Шустер.

      "Конечно, будем судиться. Вы только не пугайте меня судами. Где будем судиться – в Италии или в Украине?", - ответил Коломойский.

      "Может, Вы сначала деньги верните за 10 передач, которые Вы провели, а потом будем с Вами разговаривать", - заявил бизнесмен, потребовав от ведущеговернуть ему $2,3 млн.

      Во время последовавшей словесной перепалки Коломойский назвал Шустера и совладельца студии Павла Елизарова "взяточниками, которые берут за одну и ту же работу трижды".

      В свою очередь Елизаров уточнил, что иск против Коломойского будет подан на 10 млн грн.

Теги: #шустер #суд #коломойский
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