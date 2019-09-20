МВД Украины ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для украинских пограничников

Министерство внутренних дел Украины планирует обновить парк патрульных катеров Государственной пограничной службы страны, при этом основным требованием для этого проекта является локализация производства патрульных катеров в Украине, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества является предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", - цитирует пресс-служба Госпогранслужбы Авакова.

Посол де Понсен в свою очередь отметил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. А также отдельно подчеркнул успешность реализации совместного проекта по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины.