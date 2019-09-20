События

20:19 20.09.2019

Полицейские Киева весь день проверяли сообщение о массовом минировании объектов, оказавшееся ложным

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Полицейские Киева весь день проверяли сообщение о массовом минировании объектов, оказавшееся ложным

В пятницу утром в полицию Киева поступило сообщение о массовом минировании 20 жилых домов, 8 роддомов, 11 детских садов, 22 торговых центра, посольства и мостов, которое по итогам занявшей весь день проверки оказалось ложным.

"Только что проверки завершились: ничего опасного", - написала начальник отдела коммуникаций столичного главка полиции Оксана Блищик на своей странице в Фейсбуке около 20.00 пятницы.

Она добавила, что следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Санкция - до 6 лет лишения свободы.

Теги: #киев #лжеминирования
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