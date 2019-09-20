События

19:26 20.09.2019

Трое украинских военных ранены с начала суток пятницы на Донбассе – штаб ООС

1 мин читать
Трое украинских военных ранены с начала суток пятницы на Донбассе – штаб ООС

С начала суток пятницы до вечера боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего трое украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… В течение текущих суток трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки - из автоматического гранатомета; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил 3 обстрела позиций ООС: неподалеку н.п.Новолуганское - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Крымского - из гранатометов различных систем; неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Теги: #потери #оос #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:47 20.09.2019
Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

14:44 20.09.2019
Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

13:01 20.09.2019
Двое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

Двое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

07:21 20.09.2019
Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга

20:44 19.09.2019
Под Офисом президента прошла акция с призывом к Зеленскому не соглашаться на "формулу Штайнмайера"

Под Офисом президента прошла акция с призывом к Зеленскому не соглашаться на "формулу Штайнмайера"

19:26 19.09.2019
Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи – штаб ООС

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи – штаб ООС

14:45 19.09.2019
"Формула Зеленского" не предусматривает "особого статуса ОРДЛО" в Конституции Украины - нардеп Яременко

"Формула Зеленского" не предусматривает "особого статуса ОРДЛО" в Конституции Украины - нардеп Яременко

12:11 19.09.2019
Порошенко: Кремль вместо выполнения Минских соглашений пытается закрепить контактную линию, превращая ее де-факто в границу

Порошенко: Кремль вместо выполнения Минских соглашений пытается закрепить контактную линию, превращая ее де-факто в границу

10:38 19.09.2019
Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов, организованных гражданами Украины - Айвазовская

Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов, организованных гражданами Украины - Айвазовская

09:48 19.09.2019
МККК направил на Донбасс 7 грузовиков со стройматериалами и кормом для животных

МККК направил на Донбасс 7 грузовиков со стройматериалами и кормом для животных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

Маркарова представляет проект госбюджета-2020 в Раде

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга

На Полтавщине задержали преступную группировку во главе с лидером "Самвелом Донецким"

Задержанный мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, не будет обвиняться в подготовке теракта – Крищенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: США могут атаковать сразу 15 целей в Иране, однако выбирают сдержанность

Суд арестовал на 60 суток угрожавшего взорвать киевский мост Метро экс-военного Белько, с залогом в 288 тыс. грн

Заложенные в проекте госбюджета-2020 на СНБО 28,2млрд грн не являются его бюджетом, а предусмотрены для всех органов сектора безопасности и обороны – Коваль

На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали строить режимные зоны

Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушающую коммерческую тайну

В осенней кампании на срочную военную службу будут призваны более 15 тыс. человек, в зону ООС их не отправят

Зеленский подписал закон об отсрочке на 90 дней штрафов за нерастаможенные "евробляхи"

Рада приняла закон о добровольном применении нацстандартов

Полиция будет ходатайствовать о двухмесячном аресте мужчины, угрожавшего взорвать Мост метро в Киеве

Премьер Украины поставил новому главе ФГИ задачу очистить фонд от групп влияния

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА