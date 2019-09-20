Заложенные в проекте госбюджета-2020 на СНБО 28,2млрд грн не являются его бюджетом, а предусмотрены для всех органов сектора безопасности и обороны – Коваль

В Совете национальной безопасности и обороны Украины во избежание недоразумений и манипуляций, поясняют, что сумма в 28,2млрд грн не является предлагаемым бюджетом Аппарата СНБО на 2020г, а предусмотрена для потребностей всех органов исполнительной власти сектора безопасности и обороны страны.

"28,2млрд грн не является бюджетом Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Данная сумма предусмотрена для потребностей всех органов исполнительной власти сектора безопасности и обороны Украины", - заявил первый замсекретаря СНБО Михаил Коваль в пятницу.

Он пояснил, что в соответствии с законом "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", СНБО разрабатывает и принимает предложения относительно проекта закона "О государственном бюджете Украины" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны страны.

"Нынешним законопроектом О государственном бюджете Украины на 2020 год, в виде исключения, предусмотрено, что все расходы на безопасность и оборону будут распределены по решению СНБО Украины. Сейчас предложения по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины прорабатываются и будут рассмотрены на очередном заседании СНБО Украины", - рассказал Коваль.