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16:59 20.09.2019

На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали строить режимные зоны

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На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали строить режимные зоны

Благодаря решению правительства Украины о передаче функций заказчика по строительству контрольных пунктов въезда-выезда от УДП "Укринтеравтосервис" к АО "Укрзализныця" в пятницу начались работы на объектах КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации со ссылкой на главу ОГА Юрия Гусева.

"Он отметил, что это является условием для своевременного и качественного выполнения задания президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон до 15 ноября", - говорится в сообщении.

Кроме того, на следующей неделе в рамках рабочего визита в Херсонскую область министр инфраструктуры Владислав Криклий планирует посетить КПВВ и провести совещание относительно фактических сроков завершения строительства.

Теги: #чонгар #кпвв #каланчак
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