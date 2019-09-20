События

15:52 20.09.2019

Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушающую коммерческую тайну

1 мин читать
Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушающую коммерческую тайну

Государственная таможенная служба (Гостаможслужба) откроет всю информацию, которая не нарушает коммерческую тайну, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов во время Open Data Forum в Киеве в пятницу.

"Мы подаем законопроект по открытию обезличенных данных на таможне. Мы хотим открывать всю информацию, не нарушая, конечно, коммерческую тайну", - отметил глава Гостаможслужбы.

По словам Нефьодова, таможня до конца года завершит IТ-аудит и подготовит стратегию цифровой трансформации.

"Сейчас мы находимся на этапе IТ-аудита. Аудит полноценно закончится до конца года. К этому времени у нас будет стратегия по цифровой трансформации. Для таможни почти все связано с обработкой информации", - сказал Нефьодов.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил доверие новому главе Гостаможслужбы Максиму Нефьодову и считает возможным побороть контрабанду до конца 2019 года.

Теги: #таможня #нефьодов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:41 20.09.2019
Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушая коммерческую тайну - Нефедов

Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушая коммерческую тайну - Нефедов

12:58 02.09.2019
Президент поручил до 1 декабря 2019г запустить новую таможню

Президент поручил до 1 декабря 2019г запустить новую таможню

15:34 22.08.2019
Врио главы ГФС уволил Власова с должности главы Одесской таможни

Врио главы ГФС уволил Власова с должности главы Одесской таможни

09:24 21.08.2019
Таможенный индекс за І пол.-2019 впервые с 2017г вышел из негативной плоскости

Таможенный индекс за І пол.-2019 впервые с 2017г вышел из негативной плоскости

18:17 20.08.2019
Офис президента намерен законодательно упростить трудоустройство и увольнение госслужащих – Нефьодов

Офис президента намерен законодательно упростить трудоустройство и увольнение госслужащих – Нефьодов

18:01 20.08.2019
Нефьодов прогнозирует полноценный запуск таможенной службы в конце сентября

Нефьодов прогнозирует полноценный запуск таможенной службы в конце сентября

16:32 20.08.2019
Эксперты ЕС могут завершить аудит ІТ-системы таможни за несколько месяцев

Эксперты ЕС могут завершить аудит ІТ-системы таможни за несколько месяцев

16:21 20.08.2019
Нефьодов сфокусируется на работе с почтовыми перевозками, автоперевозками на западной границе и контейнерами в портах

Нефьодов сфокусируется на работе с почтовыми перевозками, автоперевозками на западной границе и контейнерами в портах

15:38 20.08.2019
Кабмин 21 августа может утвердить создание территориальных органов таможни - Нефьодов

Кабмин 21 августа может утвердить создание территориальных органов таможни - Нефьодов

15:21 17.08.2019
НАБУ призвало Луценко вернуть уголовное производство о коррупции на таможне детективам Бюро

НАБУ призвало Луценко вернуть уголовное производство о коррупции на таможне детективам Бюро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

Маркарова представляет проект госбюджета-2020 в Раде

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга

На Полтавщине задержали преступную группировку во главе с лидером "Самвелом Донецким"

Задержанный мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, не будет обвиняться в подготовке теракта – Крищенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В осенней кампании на срочную военную службу будут призваны более 15 тыс. человек, в зону ООС их не отправят

Зеленский подписал закон об отсрочке на 90 дней штрафов за нерастаможенные "евробляхи"

Рада приняла закон о добровольном применении нацстандартов

Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

Полиция будет ходатайствовать о двухмесячном аресте мужчины, угрожавшего взорвать Мост метро в Киеве

Премьер Украины поставил новому главе ФГИ задачу очистить фонд от групп влияния

В Украине в субботу сохранится холодная погода, к воскресенью потеплеет

Двое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

В аэропорту Ивано-Франковска вечером аварийно сел самолет рейса "Валенсия – Киев", никто не пострадал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА