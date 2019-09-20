Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушающую коммерческую тайну
Государственная таможенная служба (Гостаможслужба) откроет всю информацию, которая не нарушает коммерческую тайну, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов во время Open Data Forum в Киеве в пятницу.
"Мы подаем законопроект по открытию обезличенных данных на таможне. Мы хотим открывать всю информацию, не нарушая, конечно, коммерческую тайну", - отметил глава Гостаможслужбы.
По словам Нефьодова, таможня до конца года завершит IТ-аудит и подготовит стратегию цифровой трансформации.
"Сейчас мы находимся на этапе IТ-аудита. Аудит полноценно закончится до конца года. К этому времени у нас будет стратегия по цифровой трансформации. Для таможни почти все связано с обработкой информации", - сказал Нефьодов.
Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил доверие новому главе Гостаможслужбы Максиму Нефьодову и считает возможным побороть контрабанду до конца 2019 года.