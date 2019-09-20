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14:48 20.09.2019

Рада приняла закон о добровольном применении нацстандартов

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Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О стандартизации", устанавливающий переход на добровольное применение национальных стандартов.

Законопроект 1068 во втором чтении на пленарном заседании в пятницу поддержали 291 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Мы не отменяем стандартны. Они остаются, но использование их будет окончательно добровольным. Все экологические нормы, нормы безопасности пищевой продукции и другие должны регулироваться законами, постановлениями и указами госорганов", – сказала заместитель комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа с трибуны парламента в пятницу.

Закон вступает в силу с 2021 года.

Теги: #стандарт #рада #закон
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