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14:21 20.09.2019

Полиция будет ходатайствовать о двухмесячном аресте мужчины, угрожавшего взорвать Мост метро в Киеве

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Полиция будет ходатайствовать о двухмесячном аресте мужчины, угрожавшего взорвать Мост метро в Киеве

Полиция намерена просить у суда меры пресечения для бывшего военного Алексея Белько, который угрожал взорвать Мост метро в Киеве, в виде содержания под стражей сроком на два месяца, сообщает директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Следствие полиции Киева будет просить у суда меры пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей сроком на 2 месяца безальтернативно", - написал Шевченко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, Белько три года, с 2014 по 2017 год, прослужил в АТО снайпером в 8 полку специального назначения Сил специальных операций и открывал огонь по двум полицейским наблюдательным дронам из турецкого гладкоствольного ружья Hatsan Escort. Один из беспилотников стоимостью несколько десятков тысяч гривень был сбит и упал в Днепр.

Как сообщалось, 18 сентября около 16.00 мужчина остановился в своем автомобиле на Мосту метро в Киеве и начал угрожать взорвать мост. Четких требований мужчина не выдвигал.

В течение почти четырех часов проводилась спецоперация по задержанию. В результате злоумышленника удалось задержать без применения оружия.

Личность мужчины установлена – Алексей Белько, он уроженец поселка Форос в Крыму, участвовал в операции на востоке Украины, имеет звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах в Киевской области. Его доставили в полицию.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что задержанный находился под действием наркотиков. Глава МВД намерен ходатайствовать о взятии его на поруки и минимальном наказании.

Теги: #киев #полиция
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