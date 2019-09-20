В Украине в субботу сохранится холодная погода, к воскресенью потеплеет

В ближайшие сутки, 21 сентября, в Украине сохранится холодная погода - температурный фон будет ниже климатической нормы для этого периода, но уже в воскресенье из западной Европы переместится более теплый воздух и температура повысится, особенно днем

В субботу в восточных, днем и в большинстве северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6°, на побережье морей до 10° тепла, в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°; днем 11-16° тепла, на юге страны и Закарпатье местами 17-20°; в Карпатах ночью в воздухе заморозки 0-2°, температура днем 2-7° тепла.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,0 градусов выше ноля в 1932 году, самая низкая ночью – на отметке 0,7 градусов выше ноля в 1902 году.

В воскресенье, 22 сентября, в северных и восточных областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°, в южной части 19-24°; в Карпатах ночью заморозки 0-2°, температура днем 10-15 тепла.

В Киеве в воскресенье местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 18-20°.

20 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 17-19°, в Днепре в пределах Киева 17°.