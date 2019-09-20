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10:30 20.09.2019

Стефанчук не берется прогнозировать, проголосует ли Рада госбюджет-2020 в первом чтении в пятницу

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Стефанчук не берется прогнозировать, проголосует ли Рада госбюджет-2020 в первом чтении в пятницу

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявляет, что решение о голосовании за проект государственного бюджета на 2020 год будет принято по результатам его представления в сессионном зале парламента в пятницу.

"Давайте посмотрим. Этот вопрос стоит как презентация бюджета. По результатам того, как он будет представлен, будет принято решение", - сказал Стефанчук на вопрос журналиста, планируется ли в пятницу голосование Рады за проект госбюджета в первом чтении.

Он отметил, что внесенный в Раду проект – "это только первый вариант", который Кабинет министров смог сформировать за 15 суток, и заявил, что к нему уже есть вопросы. В частности, инициативу повысить размер минимальной заработной платы на 550 грн Стефанчук прокомментировал так: "Это то, что абсолютно не устраивает, например, нас и это то, что не отвечает сделанным обещаниям".

Первый вице-спикер рассказал, что рассмотрение проекта госбюджета на 2020 год – не единственный вопрос, который стоит на повестке текущего дня парламента.

"Кабинет министров формирует бюджет на существующей сегодня законодательной базе. Поэтому сегодня наша задача максимально предложить и дать возможность им использовать новые экономические механизмы, которые дали бы возможность, в том числе, откорректировать бюджетную базу. Мы пока действуем в рамках существующего законодательства, по-другому оно быть не может. Именно поэтому мы настроены сегодня принять ряд важных экономических законов, которые в том числе дадут возможность правительству определенным образом трансформировать бюджетную основу", - рассказал Стефанчук.

Теги: #госбюджет #стефанчук
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