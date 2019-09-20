События

08:38 20.09.2019

Депутата Киевсовета ударили кирпичем по голове, злоумышленник задержан

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Депутата Киевсовета ударили кирпичем по голове, злоумышленник задержан

В Киеве на ул.Железнодорожной депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове в то время, как он общался с правоохранителями, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушитель задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений", - говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей о состоянии здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация события.

Теги: #киев #конфликт #депутат
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