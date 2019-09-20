События

07:50 20.09.2019

В школьной столовой Одессы отравилось 53 ученика, 5 госпитализированы

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В школьной столовой Одессы отравилось 53 ученика, 5 госпитализированы

После посещения школьной столовой в школе №11 Одессы в больницу обратилось 53 ученика, госпитализированы 5 детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика школы № 11 г.Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой. По состоянию на 7.00 20 сентября на стационарном лечении находится 5 человек", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #школа #пищевое_отравление #одесса
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