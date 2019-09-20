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07:21 20.09.2019

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга

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Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга

За четверг, 19 сентября, и ночь пятницы боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь со стороны Вооруженных сил Украины нет, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сводке, обнародованной в пятницу утром на странице пресс-центра ООС в Фейсбук.

Согласно информации, в течение четверга боевики совершили 7 обстрелов позиций ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия; вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем; трижды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки - из минометов калибра 82-мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 6 обстрелов украинских позиций: вблизи Золотого - из стрелкового оружия; неподалеку Орехово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Майского - из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия; вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82-мм.

В штабе отметили, что с начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования совершили обстрел позиций ООС неподалеку Новолуганское из ручного противотанкового гранатомета.

Теги: #оос #сводка
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