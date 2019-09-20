События

06:39 20.09.2019

Арабская коалиция начала операцию на севере Ходейды

1 мин читать

Арабская коалиция начала военную операцию на севере йеменского портового города Ходейда против "военных объектов", сообщает Al Arabiya.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что операция соответствует международному праву и попросил гражданских лиц держаться подальше от объектов, являющихся целью операции.

По его данным, коалиция уничтожила четыре монтажные площадки для сбора дистанционно управляемых катеров и морских мин. Коалиция отмечает, что уничтожение враждебных объектов способствует свободе морского судоходства.

Ранее Турки аль-Малики сообщил, что коалиционные силы сорвали "террористический акт со стороны ополчения хуситов на юге Красного моря".

Силы коалиции перехватили в четверг вечером и уничтожили заминированную лодку хуситов на дистанционном управлении, с помощью которой планировалось совершить теракт.

Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за удары, нанесенные 14 сентября по объектам саудовской нефтяной компании Aramco, однако в Эр-Рияде считают, что атаки были реализованы не из Йемена.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Теги: #йемен #операция #саударавия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:37 20.09.2019
Вашингтон работает с Эр-Риядом над предотвращением атак на промышленные объекты в будущем

Вашингтон работает с Эр-Риядом над предотвращением атак на промышленные объекты в будущем

06:27 19.09.2019
Помпео и саудовский принц призвали мировое сообщество противостоять политике Ирана

Помпео и саудовский принц призвали мировое сообщество противостоять политике Ирана

22:37 18.09.2019
Эксперты ООН проведут расследование нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Эксперты ООН проведут расследование нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии

22:45 16.09.2019
США вместе с партнерами прорабатывают реакцию на атаки в Саудовской Аравии - шеф Пентагона

США вместе с партнерами прорабатывают реакцию на атаки в Саудовской Аравии - шеф Пентагона

15:22 16.09.2019
США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но будут помогать союзникам - Трамп

США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но будут помогать союзникам - Трамп

11:12 16.09.2019
Хуситы обещали, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии останутся целью для их атак

Хуситы обещали, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии останутся целью для их атак

05:54 08.09.2019
Новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля

Новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля

22:59 24.08.2019
Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце

Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце

23:40 17.08.2019
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции на желчном пузыре

Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции на желчном пузыре

02:33 12.08.2019
Анкара не позволит США помешать подготовке операции в Сирии восточнее Евфрата

Анкара не позволит США помешать подготовке операции в Сирии восточнее Евфрата

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Полтавщине задержали преступную группировку во главе с лидером "Самвелом Донецким"

Задержанный мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, не будет обвиняться в подготовке теракта – Крищенко

Рада приняла закон о реформе прокуратуры

Сенцов дал показания для Гаагского трибунала по делу о похищении и пытках ФСБ РФ

Суд послабил меру пресечения Ефремову с домашнего ареста на личные обязательства

ПОСЛЕДНЕЕ

Главному инженеру сгоревшей в Одессе гостиницы "Токио Стар" сообщили о подозрении

США выдали Рухани и Зарифу визы для участия в Генассамблее ООН

Украина планирует закупить у Франции катера для пограничников

В Печерском районе Киева отключили свет из-за аварийной ситуации

Председатель Еврокомиссии считает возможным избежать Brexit без соглашения

Криклий анонсировал отставку главы "Укравтодора"

Аноним сообщил о минировании здания облуправления СБУ в Запорожье, полиция ищет взрывчатку

Под Офисом президента прошла акция с призывом к Зеленскому не соглашаться на "формулу Штайнмайера"

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи – штаб ООС

В СБУ поступила информация о минировании госучреждений, ТРЦ и объектов инфраструктуры в Киеве, полиция проверяет ее

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА