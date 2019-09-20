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05:17 20.09.2019

Главному инженеру сгоревшей в Одессе гостиницы "Токио Стар" сообщили о подозрении

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Главному инженеру сгоревшей в Одессе гостиницы "Токио Стар" сообщили о подозрении

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении главному инженеру гостиницы "Токио Стар" за нарушения требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Одесской области совместно с ГУНП в области сообщили о подозрении в соответствии с требованиями Закона главному инженеру отеля "Токио-Стар" в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", – сказано в сообщении на сайте прокуратуры в четверг.

По информации ведомства, с 2009 года вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за исправность систем и подбор для работы лиц, которые имели ремонтировать сантехническое и электрическое оборудование. Руководил работой этих указанных лиц.

Вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице.

В своей деятельности указанные лица подчинялись непосредственно владельцам заведения.

Согласно информации из проверок органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, деятельность заведения годами велась с нарушениями пожарной безопасности, и в 2012 году из-за этого работа отеля была остановлена.

Также отмечается, что в течение 2013-2018 годов руководство отеля вместе с инженером и администратором систематически мешало проверкам со стороны контролирующих органов.

"В июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако мер для установления причин неполадок и их устранения принято не было. В результате из-за трагического пожара в августе в отеле погибли люди", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 13 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей старшому администратору отеля "Токио Стар", которую подозревают в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья частично удовлетворил его. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в пределах срока досудебного расследования до 18 октября 2019 года.

11 сентября Прокуратура Одесской области уведомила о подозрении старшего администратора отеля "Токио Стар" статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (погибли девять человек).

В Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

По состоянию на 19 августа правоохранители идентифицировали личности шести из девяти погибших в результате пожара. Среди погибших – ребенок и гражданка Австралии.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Черного. Он уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) УК Украины.

Киевский районный суд Одессы 20 августа избрал меру пресечения Черному – арест сроком на 60 суток без права внесения залога.

Теги: #стар #токио #одесса #пожар
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