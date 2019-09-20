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01:37 20.09.2019

Вашингтон работает с Эр-Риядом над предотвращением атак на промышленные объекты в будущем

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Американские военные провели в четверг консультации с Саудовской Аравией по поводу предотвращения атак, подобных тем, которые недавно были осуществлены по объектам саудовской нефтяной компании Aramco, сообщили в четверг западные СМИ.

"Центральное командование США ведет консультации с саудовцами и обсуждает с ними возможные способы предотвращения атак в будущем", - сообщил на пресс-конференции представитель Объединенного комитета начальника штабов полковник Патрик Райдер.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В Эр-Рияде также заявляли, что Иран причастен к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а само нападение произведено с северного направления, где в частности находится и Иран, а не с юга, со стороны Йемена, где действуют боевики-хуситы, взявшие на себя ответственность за атаки.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

Теги: #атаки #сша #саударавия #предотвращение
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