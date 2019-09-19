Председатель Еврокомиссии считает возможным избежать Brexit без соглашения

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о реальных перспективах достижения соглашения между Брюсселем и Лондоном по Brexit.

"Я думаю, соглашение у нас может быть. Я делаю все возможное для соглашения, потому что мне не нравится идея (Brexit - ИФ) без соглашения, потому что, как я думаю, этот сценарий имел бы катастрофические последствия длительностью как минимум год", - сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его словам, ЕС готов к "жесткому" Brexit - без соглашения, однако он не уверен в готовности Великобритании к такому варианту.

Также Юнкер признался, что он не против исключить из соглашения по Brexit пункт о "страховочном плане" ("бэкстопе") по ирландской границе, однако не ранее того момента, когда цели, выполнение которых предусмотрено при помощи "бэкстопа", можно будет добиться другим путем.

"Если цели будут выполнены, все они, тогда нам "бэкстоп" не нужен. Это была гарантия, а не самоцель", - подчеркнул Юнкер.

На вопрос, получил ли он новые предложения британского правительства по Brexit, он заявил, что предложения получены, однако он пока не имел возможности ознакомиться с ними.

"Brexit произойдет", - резюмировал Юнкер.

Полная версия интервью председателя Еврокомиссии Sky News выйдет в эфир в воскресенье.

Ранее в четверг агентство Associated Press сообщило, что британское правительство направило ЕС предложения по переработке сделки по Brexit

В Брюсселе подтвердили, что получили от Великобритании документы, касающиеся Brexit.

"На их основании мы проведем технические дискуссии сегодня и завтра по некоторым вопросам, связанным с таможней, товарами производственного назначения, а также санитарными и фитосанитарными нормами", - заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

По ее словам, Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заверил того, что сделка Брюсселя и Лондона "желаема и все еще возможна".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября. И Лондон, и Брюссель заявляют, что возможность согласовать условия выхода Великобритании из ЕС пока остается.