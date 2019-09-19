Криклий анонсировал отставку главы "Укравтодора" – СМИ

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак намерен уйти в отставку, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью журналу "Фокус" в четверг.

"Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", – заявил министр изданию, ответив на вопрос, уволит ли он главу Укравтодора.

Новак, экс-министр транспорта Польши, был назначен исполняющим обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в октябре 2016 года.