Аноним сообщил о минировании здания облуправления СБУ в Запорожье, полиция ищет взрывчатку

Полиция ищет взрывчатку после телефонного сообщения о минировании в Запорожье здания регионального управления Службы безопасности Украины.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", полиция перекрыла транспортное движение по ул.Александровской и Первой Литейной в районе Главного управления СБУ в Запорожской области. Рядом со зданием, оцепленного полицией, видны пожарные и полицейские машины, автомобили взрывотехнической службы, а также кинологи со служебными собаками.

Как рассказали агентству в региональном управлении СБУ, в четверг к концу рабочего дня поступило сообщение от неизвестного о взрывчатке, заложенной якобы на территории ведомства.

На данный момент взрывотехнические службы продолжают проверку здания запорожского управления СБУ.

Как сообщили агентству в местных правоохранительных органах, только за текучий день 19 сентября в разных регионах Украины поступило восемь ложных сообщений о минировании различных учреждений. Полиция разыскивает телефонных хулиганов.