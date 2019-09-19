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20:59 19.09.2019

Аноним сообщил о минировании здания облуправления СБУ в Запорожье, полиция ищет взрывчатку

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Аноним сообщил о минировании здания облуправления СБУ в Запорожье, полиция ищет взрывчатку

Полиция ищет взрывчатку после телефонного сообщения о минировании в Запорожье здания регионального управления Службы безопасности Украины.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", полиция перекрыла транспортное движение по ул.Александровской и Первой Литейной в районе Главного управления СБУ в Запорожской области. Рядом со зданием, оцепленного полицией, видны пожарные и полицейские машины, автомобили взрывотехнической службы, а также кинологи со служебными собаками.

Как рассказали агентству в региональном управлении СБУ, в четверг к концу рабочего дня поступило сообщение от неизвестного о взрывчатке, заложенной якобы на территории ведомства.

На данный момент взрывотехнические службы продолжают проверку здания запорожского управления СБУ.

Как сообщили агентству в местных правоохранительных органах, только за текучий день 19 сентября в разных регионах Украины поступило восемь ложных сообщений о минировании различных учреждений. Полиция разыскивает телефонных хулиганов.

Теги: #лжеминирование #сбу #запорожье
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