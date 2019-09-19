В СБУ поступила информация о минировании госучреждений, ТРЦ и объектов инфраструктуры в Киеве, полиция проверяет ее

Полиция Киева проверяет информацию о якобы минировании зданий государственных учреждений, учреждений здравоохранения, торгово-развлекательных центром и объктов инфраструктуры украинской столицы.

"На колл-центр СБУ поступила информация о якобы минировании целого перечня объектов в Киеве: государственных учреждений, объектов охраны здоровья, торгово-развлекательных центров", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Национальной полиции Киева.

По информации главка, в проверке информации задействована киберполиция. По указанным адресам объектов проводятся необходимые оперативные мероприятия.