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19:15 19.09.2019

В СБУ поступила информация о минировании госучреждений, ТРЦ и объектов инфраструктуры в Киеве, полиция проверяет ее

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В СБУ поступила информация о минировании госучреждений, ТРЦ и объектов инфраструктуры в Киеве, полиция проверяет ее

Полиция Киева проверяет информацию о якобы минировании зданий государственных учреждений, учреждений здравоохранения, торгово-развлекательных центром и объктов инфраструктуры украинской столицы.

"На колл-центр СБУ поступила информация о якобы минировании целого перечня объектов в Киеве: государственных учреждений, объектов охраны здоровья, торгово-развлекательных центров", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Национальной полиции Киева.

По информации главка, в проверке информации задействована киберполиция. По указанным адресам объектов проводятся необходимые оперативные мероприятия.

Теги: #минирование #сбу
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