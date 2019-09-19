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19:26 19.09.2019

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи – штаб ООС

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Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в четверг.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

О пострадавших в результате обстрелов не сообщается.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что с полуночи по состоянию на 12.00 боевики осуществили четыре обстрела позиций Объединенных сил, при этом ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Теги: #оос
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