Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в четверг.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

О пострадавших в результате обстрелов не сообщается.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что с полуночи по состоянию на 12.00 боевики осуществили четыре обстрела позиций Объединенных сил, при этом ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.