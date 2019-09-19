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17:49 19.09.2019

Угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве мужчине выдвинуто подозрение – прокуратура

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Угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве мужчине выдвинуто подозрение – прокуратура

 Следователь Днепровского районного управления полиции сообщил о подозрении мужчине, который днем ранее угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что каких-либо требований корыстного или политического содержания злоумышленник не выдвигал и совершение своих действий ничем не аргументировал. На месте совершения преступления, а также в других местах, где были проведены неотложные обыски, взрывчатка и оружие найдены не были. В результате проведения сотрудниками "КОРД" спецоперации по задержанию злоумышленника никто не пострадал.

Как сообщалось, 18 сентября около 16.00 мужчина остановился в своем автомобиле на мосту Метро в Киеве и начал угрожать взорвать мост. Четких требований мужчина не выдвигал.

В течение почти четырех часов проводилась спецоперация по задержанию, во время которого по мосту было перекрыто движение автомобилей и поездов метрополитена. В результате злоумышленника удалось задержать без применения оружия.

Личность мужчины установлена – это бывший военнослужащий, родился в Крыму. Его доставили в полицию.

Теги: #киев #угрозы #прокуратура #мост #задержанный
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