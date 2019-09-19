Аваков будет ходатайствовать о взятии на поруки и минимальном наказании для бывшего военного, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, находился под действием наркотиков, глава МВД намерен ходатайствовать о взятии его на поруки и минимальном наказании.

"Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков. (…) Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта", - написал Аваков на своей странице в Фейсбуке в четверг.

По словам министра, ходатайство будет подано от него лично и от командира спецподразделения КОРД, а также от "ребят, проводивших вчерашнее задержание".

"Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - добавил Аваков.

Меж тем, адвокат Маси Найем сообщил, что виделся с Белько.

"Белько Алексей рассказал обо всех обстоятельствах, предшествовавших вчерашним событиям. Оружие, которое было у него, - зарегистрировано. Стрелял он в отбойник, чтобы остановить движение машин на мосту. Он не целился в людей, и это также подтверждают следователи. Мотив его действий - привлечь к себе внимание общества", - написал Найем в Фейсбуке.

По словам адвоката, подозрение вручат в четверг, квалификация – ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия). Меру пресечения будут избирать в пятницу, "скорее всего, будут просить взятие под стражу".