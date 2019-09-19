Контрразведчики СБУ задержали луганчанку - информатора боевиков "ЛНР"

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали местную жительницу, которая передавала разведывательные данные представителям террористической организации "ЛНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что женщина была завербована боевиками в конце прошлого года во время посещения временно оккупированных территорий по личным делам. С тех пор она поддерживала контакты с представителем фейковой контрразведки так называемого "МГБ ЛНР", – сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи установили, что женщина собирала и передавала боевикам данные о подразделениях ВСУ, принимающих участие в операции Объединенных сил – об их численности, вооружении, дислокации, организации охраны и др. Для прикрытия своих действий она оказывала помощь украинским военнослужащим в бытовых вопросах и передавала им домашние продукты.

Собранные данные боевики "ЛНР" использовали для проведения диверсий на подконтрольной правительству территории Луганской области.

Женщину задержали рядом с зоной ведения боевых действий во время попытки передачи боевикам информации. Ей сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Кроме того, следователи установили личность представителя так называемого "МГБ ЛНР", который завербовал луганчанку. Его участие в деятельности террористической организации документируется в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 УК Украины.