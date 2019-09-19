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13:00 19.09.2019

В Украину идет похолодание с севера Европы, в Карпатах заморозки до -2°

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В Украину идет похолодание с севера Европы, в Карпатах заморозки до -2°

В ближайшие сутки, 20 сентября, на территорию Украины переместится очередная порция холодного и влажного воздуха с севера Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью местами в западных и Одесской областях, днем в большинстве областей, кроме крайнего запада и Приазовья, небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°, на побережье морей до 10° тепла, в Карпатском регионе на почве и местами в воздухе заморозки 0-2°; днем 11-16° тепла, на Закарпатье и юге страны до 19°, на высокогорье Карпат 1-5° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 сентября самая высокая температура днем была +30,4 в 2015 году, самая низкая ночью 0 в 1921 году.

21 сентября - без осадков, лишь днем в восточной части местами небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в южной части 4-9°, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем в Украине 11-16° тепла.

В Карпатах без осадков; ночью заморозки 0-2°, температура днем 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

19 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 16-19°, в Днепре в пределах Киева 16°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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