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12:52 19.09.2019

Украинцы больше всего любят поп-музыку, классику и народную музыку – соцопрос

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Украинцы больше всего любят поп-музыку, классику и народную музыку – соцопрос

 Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", самыми любимыми стилями музыки для украинцев является поп-музыка (26%), классическая (25%) и народная музыка (21%), а также шансон (18%).

В обнародованном на сайте "Рейтинга" в четверг релизе по результатам проведенного в сентябре соцопроса, далее в рейтинге музыкальных предпочтений рок (14%), танцевальная музыка/диско (12%), клубная музыка (8%) и джаз (7%). Рэп, романсы и духовную музыку выбрали по 6%, электронную, блюз и хип-хоп любят по 4%, бардовскую - 3%. Тяжелый рок популярен только среди 2%, так же как и регги. Лишь 4% украинцев не любят музыку вообще.

"Несмотря на то, что поп-музыка остается лидером предпочтений, в десятилетней динамике процент тех, кому она нравится, стал меньше (с 32% до 26%). Также в два раза меньше в этом году выбирали романсы (6% против 12% в 2009). Уменьшилось и количество любителей шансона (с 22% до 18%), а также ценителей народной музыки (с 25% до 21%)", - говориться в сообщении.

Зато увеличилось количество тех, кто любит классическую музыку (с 20% до 25%). В этом рейтинге этот стиль поднялся выше шансона и фолка. Также за 10 лет стало вдвое больше любителей рока (рост с 7% до 14%). Несколько увеличилось количество фанатов рэпа (рост с 3% до 6%).

Младшие по сравнению со старшими больше любят поп-музыку, рок, диско, клубную, электронную музыку, а также рэп и хип-хоп. В то же время, представителям старших возрастных групп больше нравятся классическая и народная музыка, шансон, романсы и бардовская музыка.

Музыкальные предпочтения заметно отличаются по полу. Так, женщины больше мужчин любят классическую и поп-музыку (31-32% против 19%), народную (24% против 18%) и духовную (7% и 3% соответственно). Также женщинам вдвое больше, чем мужчинам нравится танцевальная музыка (15% против 8%). Зато мужчинам больше нравится рок (21% против 9%), шансон (20% против 16%), рэп (9% и 3% соответственно) и электронная музыка (7% и 3%).

По образовательной дифференциации: чем выше уровень образования, тем больше респонденты любят классическую музыку, рок, джаз. Также представители с высшим образованием больше других любят поп-музыку, электронную и бардовскую музыку. Людей со средним образованием больше других интересует народная музыка и шансон.

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование 12-16 сентября 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Теги: #музыка #украинцы #соцопрос
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