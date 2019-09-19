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12:25 19.09.2019

Рада приняла закон о реформе прокуратуры

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Рада приняла закон о реформе прокуратуры

 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№1032), которые предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон проголосовали 259 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Закон предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

В структуре органов прокуратуры региональные прокуратуры станут областными, а местные – окружными. Перечень и юрисдикцию окружных прокуратур будет определять генпрокурор своим приказом.

Закон предоставляет генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры; систему оценки качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором, занимающим административную должность, должностных обязанностей

Согласно закону, у генпрокурора будет два первых заместителя и заместители, без ограничения их количества.

Законом упразднены военные прокуратуры, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

Уточнена норма о количестве сотрудников. Так, из 15 тыс. сотрудников органов прокуратуры будет не более 10 тыс. прокуроров.

До 1 сентября 2021 года останавливается действие ряда статей, которые касаются деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а в отдельных положениях закона о прокуратуре название этого органа заменили "соответствующим органом, который осуществляет дисциплинарное производство".

Изменены требования к претенденту на должность генпрокурора. Эту должность сможет занять специалист с юридическим образование и стажем работы в области права не менее 10 лет.

Приказы генпрокурора не будут проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Оклад прокурора окружной (местной) прокуратуры увеличится с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан, с 2021 году он составит 20 прожиточных минимум, а с 2022 году – 25 минимумов.

Кроме того, увеличатся оклады руководства Офиса генерального прокурора, руководителей областных (региональных) прокуратур.

Премирование прокуроров будет осуществляться в порядке, утвержденном генеральным прокурором, по результатам оценивания качества их работы.

Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром прокуроров.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации, за исключением отдельных его положений.

Теги: #прокуратура #реформа #рада
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