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10:38 19.09.2019

Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов, организованных гражданами Украины - Айвазовская

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Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов, организованных гражданами Украины - Айвазовская

Председатель правления Гражданской сети "Опора", бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Ольга Айвазовская подчеркивает, что Минские договоренности предусматривают проведение местных выборов на Донбассе, организованных на основе украинского законодательства и в соответствии с международными стандартами.

"Если речь идет об украинском законодательстве, то выборы организовывают граждане Украины; выборы финансируются за средства украинского бюджета, которые подотчетные и безналичные, поэтому должна работать банковская система, а контролирующие органы должны иметь доступ не только к информации о транзакциях, но и о расходовании их на … персонал, оборудование, логистику, бюллетени", - написала она на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Кроме того, указала эксперт, каждый участник выборов должен иметь возможность обратиться в суд в случае нарушения его прав, поэтому формат переходной юстиции и правосудия необходимо наладить заблаговременно до старта кампании.

Айвазовская отметила, что свобода формирования политической воли должна быть обеспечена через демилитаризацию, разоружение, правоохранительную систему, которая будет пресекать запугивания и угрозы в сторону мирного населения или кандидатов / партий. Также предусмотрена работа свободных и независимых средств массовой информации на том уровне, "когда возникает плюрализм и возможность свободных и содержательных дискуссий в отношении участников выборов, а каждый из кандидатов имеет равный доступ к избирателям, с целью проведения агитации".

Избирательная документация должна изготавливаться, охраняться и передаваться на участки таким образом, когда к их обращению, количеству и защищенности не будет вопросов ни у наблюдателей, ни у участников. Финансирование избирательных фондов должно осуществляться прозрачно за счет средств партий или граждан Украины, а не из каких-либо внешних или скрытых источников.

Кроме того, отметила эксперт, за избирательные нарушения должны быть не только формально установленные санкции, но и обеспечена работа правоохранительной и судебной системы, при которых наказание за нарушения будут реализованы от имени украинского правосудия в надлежащие сроки.

Айвазовская подчеркнула, что эти моменты и много других предусматривает и ряд международных стандартов, на основе которых выписываются нормы местного законодательства.

Она также привела выдержку из документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ / ОБСЕ (1990 год), в котором, в частности, указано, что страны-участницы (ОБСЕ) "признают свою ответственность за защиту и охрану в соответствии со своими законами, своими обязательствами в международном праве в сфере прав человека и своими международными обязательствами, свободно установленными путем волеизъявления народа, демократический порядок выше деятельности лиц, групп или ️организаций, которые используют или отказываются отвергать терроризм или насилие, направленные на уничтожение этого порядка или порядка в другом государстве-участнике".

Теги: #айвазовская #опора #минские_соглашения #донбасс
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