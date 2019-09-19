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09:58 19.09.2019

ОАЭ присоединяются к коалиции по охране судоходства в регионе

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 МИД Объединенных Арабских Эмиратов объявил о принятом решении относительно присоединения страны к создаваемой США международной коалиции по охране нефтяных перевозок в Персидском заливе и Ормузском проливе, сообщило государственное информагентство ОАЭ WAM.

В заявлении МИД отмечается, что основанием для решения стало стремление к "обеспечению глобальной энергетической безопасности и непрерывного поступление энергоресурсов в мировую экономику".

Накануне к коалиции, в которую уже вошли Австралия, Бахрейн и Великобритания, присоединилась Саудовская Аравия.

Теги: #энергоресурсы #оаэ #безопасность #судоходство
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Интерфакс-Украина
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