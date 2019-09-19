Сенцов: Я никогда не признаю Крым и Донбасс частью России, об остальном можно договариваться

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что не признает аннексированный Россией Крым и оккупированные территории Донбасса территорией РФ.

"Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже. То же самое - Донбасские республики являются искусственными сателлитами РФ, тоже, соответственно, это часть Украины, я никогда не признаю сепаратистских настроений или желание присоединиться к России. Мы одна страна, эти территории у нас отторгли, и мы никогда с этим не согласимся", – заявил Сенцов в эксклюзивном интервью "Громадское" в среду вечером.

В то же время, Сенцов добавил, что "обо всем остальном можно говорить".