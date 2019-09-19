В Соломенском районе Киева открыт современный многофункциональный стадион

В Соломенском районе Киева на базе одной из школ открыт современный стадион европейского образца, площадью почти 10 тыс. кв. м, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"На территории школы № 64 Соломенского района, на ул. Ушинского, 32, торжественно презентовали современный стадион европейского образца, площадью почти 10 тыс. кв. м", – сообщили в мэрии столицы в среду со ссылкой на Соломенскую райгосадминистрацию.

В информации отмечается, что на территории школы, кроме футбольного поля, также обустроили беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для прыжков в длину, полосу препятствий и площадку для уличных тренажеров. Еще для детей предусмотрели площадку для обучения правилам дорожного движения.

Для защиты спортивного сооружения и его атрибутов от вандалов и воров управлению образования Соломенской РГА поручено принять меры по усилению охраны спорткомплекса.