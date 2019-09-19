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07:28 19.09.2019

Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала среды

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Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала среды

За среду, 18 сентября, и ночь четверга боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь со стороны Вооруженных сил Украины нет, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сводке, обнародованной в четверг утром на странице пресс-центра ООС в Фейсбук.

Согласно информации, в течение среды боевики совершили 3 обстрела позиций ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Березового - из стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 2 обстрела украинских позиций: неподалеку Майского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 1 обстрел украинских позиций ООС: вблизи Золотого - из стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка
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