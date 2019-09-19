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07:00 19.09.2019

КГГА ограничило въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя

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КГГА ограничило въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя

С 19 сентября на постоянной основе въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя с 7:00 до 10:00 ограничен в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будет ограничен, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение… Ограничения на въезд будет действовать на постоянной основе", – сказано в сообщении на сайте мэрии 16 сентября.

В информации отмечено, что решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

В КГГА также подчеркнули, что состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. "Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС). Особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 12 сентября в КГГА заявили, что задымленность в Киеве обусловлена рядом факторов, будет создана рабгруппа для контроля качества воздуха.

"Есть несколько факторов, влияющих на экологическое состояние этих жилых массивов (Позняки, Осокорки, Харьковский массив - ИФ). За последний месяц в семь раз увеличилось количество пожаров травяных настилов, торфяников, территорий свалок в Киевской области. Безусловно, на экологический фон влияет и количество авто, и работа промышленных предприятий. И наша задача - ремонтировать эти предприятия, чтобы они становились более экологичными", - сказал замглавы КГГА Пантелеев во время посещения мусоросжигательного завода "Энергия".

Он подчеркнул, что город не может полноценно существовать без завода "Энергия", обеспечивающего утилизацию мусора, без Бортнической станции аэрации, очищающей сточные воды Киева и многих городов Киевской области.

Вместе с тем, по словам Пантелеева, власти нацелены на прозрачный и честный диалог с теми, кто страдает от задымленности.

"Мы создаем рабочую группу, контроль качества воздуха будет осуществляться в круглосуточном режиме, а также на заводе ("Энергия" - ИФ) установлена система видеонаблюдения в мусорном бункере. Только имея объективную информацию, сможем принимать оперативные решения", - сказал он.

Теги: #киев #ограничение #транспорт
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