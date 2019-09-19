Помпео и саудовский принц призвали мировое сообщество противостоять политике Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в ходе встречи признали необходимым, чтобы мировое сообщество объединилось для противостояния политике Ирана в регионе, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь и наследный принц обсудили необходимость объединения мирового сообщества для противодействия сохраняющейся угрозе иранского режима и согласились, что он должен нести ответственность за свое продолжающееся агрессивное, безрассудное и угрожающее поведение", - говорится в распространенном госдепом сообщении о встрече в ходе визита Помпео в Саудовскую Аравию.

Стороны также отметили, что удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии в субботу минувшей недели, в которых они обвинили Иран, "угрожают не только национальной безопасности Саудовской Аравии, но и энергопоставкам во всем мире".

Помпео после встречи написал в своем твиттере, что "США стоят на стороне Саудовской Аравии, и угрожающее поведение Ирана является недопустимым".

Представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики накануне завил журналистам, что существуют свидетельства того, что ракеты, которые использовались в ходе атак на НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы - ИФ) Саудовской Аравии, были произведены в 2019 году, предположительно, в Иране.

Он также заявил, будто траектории подлета указывают, что они были выпущены с северного направления, то есть с той стороны, где, в частности, находится Иран. В то же время представитель саудовского Минобороны заявил, что выяснение точных мест пуска продолжается.

Как ранее информировало агентство Bloomberg, Пентагон также готовит экспертный доклад, который должен будет пролить свет на то, кто несет ответственность за атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Тем не менее, как сообщают СМИ, ни Саудовская Аравия, ни США не располагают точными данными о месте пуска ракет и дронов по саудовским НПЗ.

"Вы знаете, у нас нет немигающего ока, которое постоянно следит за всем Ближним Востоком", - вынужден был признать председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, встречаясь с журналистами в Лондоне .

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.