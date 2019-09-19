Помпео намерен создать коалицию по сдерживанию Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео будет работать над созданием коалиции по сдерживанию действий Ирана, сообщил в среду в своем Twitter сопровождающий его в поездке в Саудовскую Аравию журналист американского телеканала ABC News.

По его данным, перед посадкой в саудовском городе Джидда Помпео заявил, что он будет "работать над созданием коалиции для разработки плана по сдерживанию" Ирана и "использованием инфраструктуры и ресурсов таким образом, чтобы такие атаки были менее успешными".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

Ожидается, что он проведет встречу с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и обсудит с ним недавние атаки на объекты саудовской нефтяной компании Aramco.

Ранее в среду представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики заявил, что Иран причастен к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а само нападение произведено с северного направления, где, в частности, находится и Иран, а не с юга, со стороны Йемена, где действуют боевики-хуситы, взявшие на себя ответственность за атаки.