События

02:31 19.09.2019

Трамп заявил, что не хочет идти на крайние меры в отношении Ирана

2 мин читать
Трамп заявил, что не хочет идти на крайние меры в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы применять крайние меры в отношении Ирана после недавних атак по объектам саудовского нефтепрома.

"Существуют крайние меры, как и меры значительно менее (серьезные)", - сказал он журналистам, сопровождающим его в поездке в город Сан-Диего.

"Нет, я не говорю о крайних мерах", - добавил Трамп, пояснив, что под "крайними мерами" он имеет в виду войну с Ираном.

Ранее в среду президент США сообщил о намерении применить в ближайшие двое суток дополнительные значительные меры санкционного давления на Иран.

"Ряд очень значительных санкций в отношении Ирана США введут в последующие 48 часов", - сказал Трамп.

Он также написал в Twitter, что "поручил главе Минфина (Стивену Мнучину - ИФ) в значительной степени усилить санкции против Ирана".

Эти слова американского лидера прозвучали на фоне недавней атаки беспилотников по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco, в которой Вашингтон обвиняет Иран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

Теги: #президент #сша #позиция #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:45 19.09.2019
Шеф Пентагона указал на приверженность министра обороны Украины оборонной и антикоррупционной реформам

Шеф Пентагона указал на приверженность министра обороны Украины оборонной и антикоррупционной реформам

21:51 18.09.2019
Зеленский и Пенс удовлетворены уровнем политического диалога, сотрудничества в сфере обороны и энергетики между Украиной и США

Зеленский и Пенс удовлетворены уровнем политического диалога, сотрудничества в сфере обороны и энергетики между Украиной и США

20:18 18.09.2019
Кучма заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения ряда пунктов - пресс-секретарь

Кучма заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения ряда пунктов - пресс-секретарь

19:13 18.09.2019
Эр-Рияд обещает передать в ООН доказательства причастности Ирана к атаке на нефтеобъекты

Эр-Рияд обещает передать в ООН доказательства причастности Ирана к атаке на нефтеобъекты

19:02 18.09.2019
Зеленский пообещал переселенцам-участникам АТО представить через месяц программу обеспечения их жильем – глава общественного движения

Зеленский пообещал переселенцам-участникам АТО представить через месяц программу обеспечения их жильем – глава общественного движения

16:42 18.09.2019
Трамп решил назначить Роберта О'Брайена на пост советника по нацбезопасности

Трамп решил назначить Роберта О'Брайена на пост советника по нацбезопасности

09:51 18.09.2019
Трамп заявил, что Китай начал закупать сельхозпродукцию из США

Трамп заявил, что Китай начал закупать сельхозпродукцию из США

09:39 18.09.2019
Военные Украины и США, успешно действуя в составе единого подразделения, показали совместимость армейских формирований стран в ходе "Rapid Trident-2019"

Военные Украины и США, успешно действуя в составе единого подразделения, показали совместимость армейских формирований стран в ходе "Rapid Trident-2019"

08:45 18.09.2019
В США автомобиль протаранил башню Trump Плаза, пострадали несколько человек

В США автомобиль протаранил башню Trump Плаза, пострадали несколько человек

20:59 17.09.2019
США выявили точные места в Иране, откуда была осуществлена атака по Саудовской Аравии - ТВ

США выявили точные места в Иране, откуда была осуществлена атака по Саудовской Аравии - ТВ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Пенс удовлетворены уровнем политического диалога, сотрудничества в сфере обороны и энергетики между Украиной и США

Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан без применения оружия, внятных требований он не выдвигал, взрывотехники осматривают его авто - полиция

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве - ТВ

Сайдик надеется, что стороны конфликта на Донбассе придут к консенсусу по разведению сил в Петровском и Золотом

Действия неизвестного на Мосту метро в Киеве квалифицируются как подготовка к теракту, в столице проводится спецоперация

ПОСЛЕДНЕЕ

Минветеранов заявило о защите интересов Белько, который угрожал взорвать Мост метро в Киеве

Суд в Харькове избрал меры пресечения задержанным после столкновения с полицией

Эксперты ООН проведут расследование нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Высший антикоррупционный суд Украины разрешил задержать фигуранта "Роттердама +", объявленного в розыск

Киевское метро работает в обычном режиме

Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан без применения оружия, внятных требований он не выдвигал, взрывотехники осматривают его авто - полиция

Кличко выразил надежду, что движение по мосту Метро восстановят через час-полтора

КРИЩЕНКО: СПЕЦНАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАЛ. АВТО ЗАДЕРЖАННОГО ОСМАТРИВАЮТ ВЗРЫВОТЕХНИКИ

Боевики с полуночи в среду 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА