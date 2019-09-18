Суд в Харькове избрал меры пресечения задержанным после столкновения с полицией

Дзержинский районный суд Харькова взял под стражу на два месяца 23-летнего уроженца Ивано-Франковской области и определил ночной домашний арест для двух жителей Харькова, 21 и 23 лет, подозреваемых в насилии в отношении работников правоохранительных органов 15 сентября на улице Рымарской в Харькове.

Как сообщила корреспонденту "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, таким образом суд удовлетворил ходатайства прокуратуры.

По её словам, 23-летний уроженец Ивано-Франковской области является фигурантом дела о хулиганстве в Киевской области и скрывался от органа досудебного следствия. По мнению прокурора, на свободе подозреваемый мог бы совершить новое преступление, влиять на свидетелей, потерпевшего и так далее. В свою очередь адвокат подозреваемого Анатолий Тарасенко заявил, что таких рисков не существует, а доказательств, что его подзащитный находится в розыске либо имеет какой-либо статус в ином деле, не существует.

Как стало известно на заседании, суд взял под стражу Ростислава Федорко, который представляется журналистом "Всемирно-Броварского телевидения". В СМИ он также фигурирует как член "Братства" Дмитрия Корчинского, а также участник нападения с зелёнкой на главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в июле 2018 года и нападения на репортера телеканала NewsOne в ноябре 2018 года.

Двое других подозреваемых, представители националистической общественной организации "Фрайкор", согласно решению суда, два месяца будут находиться под домашним арестом с 20:00 до 6:00.

Как сообщал "Интерфакс-Украина", 15 сентября на площади Свободы в Харькове прошёл марш равенства ХарьковПрайд. По оценкам полиции, в нём приняли участие 2 тысячи человек. Мероприятие, по словам начальника ГУ НП в Харьковской области Валерия Сокуренко, прошло без серьёзных нарушений. К обеспечению порядка привлекли более 2,5 тысяч правоохранителей.

Одновременно с маршем равенства в Харькове проходили несколько акций "за семейные ценности". После массовых акций в центре города произошло несколько стычек. Одна из них, на улице Рымарской, - между полицией и организаторами акций "за семейные ценности", представителями местных националистических организаций "Фрайкор", "Традиция и порядок".

В ходе конфликта в сторону полицейских распылили слезоточивый газ. Двое правоохранителей получили ожоги глаз. С места конфликта в Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек. По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

В тот же вечер отдел коммуникации областного управления полиции сообщил о задержании троих из 17-ти доставленных в полицию. Задержанным огласили подозрения по ч.2 ст.345 УК Украины.

Соратники задержанных вечером в воскресенье, 15 сентября, приезжали к Шевченковскому отделу полиции с требованием отпустить задержанных. Для охраны порядка к отделу полиции направили бойцов спецподразделения "ТОР". 17-летний житель Киева распылил в сторону бойцов спецподразделения газовый баллончик, в результате чего двое полицейских получили ожоги глаз и были доставлены в больницу. По факту этой стычки в полиции также открыли уголовное производство по ч.2 ст.345, а "несовершеннолетнего опросили и отпустили с дальнейшей явкой".