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21:51 18.09.2019

Зеленский и Пенс удовлетворены уровнем политического диалога, сотрудничества в сфере обороны и энергетики между Украиной и США

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Зеленский и Пенс удовлетворены уровнем политического диалога, сотрудничества в сфере обороны и энергетики между Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, в котором поблагодарил его за личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в вопросах безопасности и выразил надежду, что в 2020 году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

"Владимир Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины в среду.

Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение.

"Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Зеленский проинформировал Пенса о реформах, направленных на искоренение коррупции в Украине.

Со своей стороны Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мер и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти.

 

Теги: #сша #переговоры #украина #зеленский #пенс
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