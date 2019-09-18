События

21:02 18.09.2019

Высший антикоррупционный суд Украины разрешил задержать фигуранта "Роттердама +", объявленного в розыск

1 мин читать
Высший антикоррупционный суд Украины разрешил задержать фигуранта "Роттердама +", объявленного в розыск

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины разрешила заочно задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +", экс-замначальника отдела управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимира Бутовского, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

ВАС поддержал позицию прокуроров САП и отменил постановление следственной судьи Соломенского районного суда Киева, которая отказала в заочном аресте Бутовского

14 августа Бутовского объявили в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

В розыск также объявлен другой фигурант - экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Всего по делу о подозрении уведомлены шесть лиц.

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Теги: #роттердам #коррупция #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:19 18.09.2019
Суд утвердил мировое соглашение между НБУ и имущественным поручителем по кредитным обязательствам ПриватБанка

Суд утвердил мировое соглашение между НБУ и имущественным поручителем по кредитным обязательствам ПриватБанка

15:46 18.09.2019
Обновленная модель анбандлинга сохраняет за "Нафтогазом" возможность защиты интересов Украины в Стокгольме

Обновленная модель анбандлинга сохраняет за "Нафтогазом" возможность защиты интересов Украины в Стокгольме

09:57 18.09.2019
Профильный комитет Рады ожидает от Минздрава аудита ситуации в НИР, возможны кадровые решения

Профильный комитет Рады ожидает от Минздрава аудита ситуации в НИР, возможны кадровые решения

22:23 17.09.2019
Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова, ранее отпущенных судом на поруки

Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова, ранее отпущенных судом на поруки

18:09 17.09.2019
ГФС оштрафовала дочку провайдера Triolan на 3,7 млрд грн за неиспользование РРО при обслуживании денежных переводов

ГФС оштрафовала дочку провайдера Triolan на 3,7 млрд грн за неиспользование РРО при обслуживании денежных переводов

14:41 17.09.2019
Суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", утверждает Портнов

Суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", утверждает Портнов

13:10 17.09.2019
Экс-нардепов Вилкула и Колесникова заочно отпустили на поруки

Экс-нардепов Вилкула и Колесникова заочно отпустили на поруки

11:03 17.09.2019
В Молдавии задержаны два депутата парламента, подозреваемые в причастности к хищению $1 млрд из банковской системы страны

В Молдавии задержаны два депутата парламента, подозреваемые в причастности к хищению $1 млрд из банковской системы страны

04:35 17.09.2019
Суд арестовали взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика боевиков

Суд арестовали взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика боевиков

17:46 16.09.2019
Суд арестовал центральный офис Проминвестбанка

Суд арестовал центральный офис Проминвестбанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан без применения оружия, внятных требований он не выдвигал, взрывотехники осматривают его авто - полиция

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве - ТВ

Сайдик надеется, что стороны конфликта на Донбассе придут к консенсусу по разведению сил в Петровском и Золотом

Действия неизвестного на Мосту метро в Киеве квалифицируются как подготовка к теракту, в столице проводится спецоперация

В Киеве неизвестный угрожает подорвать Мост метро, движение транспорта перекрыто

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевское метро работает в обычном режиме

Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан без применения оружия, внятных требований он не выдвигал, взрывотехники осматривают его авто - полиция

Кличко выразил надежду, что движение по мосту Метро восстановят через час-полтора

КРИЩЕНКО: СПЕЦНАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАЛ. АВТО ЗАДЕРЖАННОГО ОСМАТРИВАЮТ ВЗРЫВОТЕХНИКИ

Боевики с полуночи в среду 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве - ТВ

МУЖЧИНА НА МОСТУ МЕТРО СБИЛ КВАДРОКОПТЕР ПОЛИЦИИ, СНИМАВШИЙ ЕГО - КЛИЧКО

ТРЕБОВАНИЯ МУЖЧИНЫ, УГРОЖАЮЩЕГО ПОДОРВАТЬ МОСТ МЕТРО В КИЕВЕ, НЕПОНЯТНЫ, ОН, ВОЗМОЖНО, ПОД ВЛИЯНИЕМ НАРКОТИКОВ - КЛИЧКО

Сайдик надеется, что стороны конфликта на Донбассе придут к консенсусу по разведению сил в Петровском и Золотом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА