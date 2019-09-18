Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан без применения оружия, внятных требований он не выдвигал, взрывотехники осматривают его авто - полиция

Спецподразделение КОРД задержало мужчину, который угрожал взорвать Мост метро в Киеве, без применения оружия, четких требований он не выдвигал, его автомобиль сейчас осматривают взрывотехники.

"Человек, перегородивший мост, доставлен в управление полиции. Обошлось без жертв и потерь", - сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков журналистам.

По его словам, операцию проводил КОРД под руководством начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко.

Крищенко сообщил, что личность мужчины установлена.

"В ходе первоочередных мер была установлена личность этого человека - он бывший военнослужащий, его уволили", - сказал он.

По его словам, три месяца назад у мужчины изымали взрывчатку.

По словам Крищенко, всего в данной ситуации привлекались около 300 правоохранителей разных ведомств.

"Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому во время операции мы считали, что его угрозы реальны… У него три месяца назад изъяли два кило взрывчатки, много боеприпасов", - сообщил начальник киевского главка.

Позднее он уточнил, что, со слов задержанного, эту взрывчатку он нашел, специалисты теперь проверят эту информацию.

Он подчеркнул, что со злоумышленником удалось наладить связь по телефону, но на контакты тот не шел, четких требований он не выдвигал, поэтому было принято решение "организовывать штурм", который осуществило спецподразделение КОРД с помощью бронетехники.

"При нем ничего не найдено – ни взрывоопасного, ничего. Взрывотехники проводят осмотр автомобиля, в дальнейшем будет осмотр места происшествия", - добавил Крищенко, указав при этом, что у мужчины был карабин, из которого он сбил полицейский квадрокоптер.

Отвечая на вопрос о состоянии задержанного, начальник киевской полиции сказал: "Визуально и по общению, вербально, он под воздействием каких-то, по моему мнению, он что-то употреблял".

Крищенко сообщил, что задержанный родился в Симферополе. На просьбу уточнить, был ли этот мужчина в зоне АТО, начальник киевской полиции сказал: "Я не комментирую это".

По его словам, в спецоперации принимали участие 300-350 сотрудников разных ведомств и подразделений.

Начальник полиции также отметил, что в ходе задержания правоохранители не открывали огонь.

Уголовное производство, по его словам, открыто по статье "подготовка теракта".

Как заявил глава киевской полиции, террористу " грозит пожизненное заключение".

Член коллегии Министерства внутренних дел Украины, бывший народный депутат (в парламенте VIII созыва ходил во фракцию "Народный фронт") Антон Геращенко сообщил, что задержанному будет оказана медицинская и психиатрическая помощь.

"При задержании никто из сотрудников полиции не пострадал. Правонарушителю будет оказана необходимая медицинская и психиатрическая помощь, после чего его ждёт суд", - написал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Ранее в СМИ назвали имя угрожавшего взорвать мост мужчины - Алексей Белько, он уроженец поселка Форос в Крыму, участвовал в операции на востоке Украины, имеет звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах в Киевской области.