КРИЩЕНКО: СПЕЦНАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАЛ. АВТО ЗАДЕРЖАННОГО ОСМАТРИВАЮТ ВЗРЫВОТЕХНИКИ
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Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан без применения оружия, внятных требований он не выдвигал, взрывотехники осматривают его авто - полиция
Сайдик надеется, что стороны конфликта на Донбассе придут к консенсусу по разведению сил в Петровском и Золотом
Действия неизвестного на Мосту метро в Киеве квалифицируются как подготовка к теракту, в столице проводится спецоперация
Высший антикоррупционный суд Украины разрешил задержать фигуранта "Роттердама +", объявленного в розыск
Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан без применения оружия, внятных требований он не выдвигал, взрывотехники осматривают его авто - полиция
ТРЕБОВАНИЯ МУЖЧИНЫ, УГРОЖАЮЩЕГО ПОДОРВАТЬ МОСТ МЕТРО В КИЕВЕ, НЕПОНЯТНЫ, ОН, ВОЗМОЖНО, ПОД ВЛИЯНИЕМ НАРКОТИКОВ - КЛИЧКО
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