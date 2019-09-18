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19:56 18.09.2019

КРИЩЕНКО: СПЕЦНАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАЛ. АВТО ЗАДЕРЖАННОГО ОСМАТРИВАЮТ ВЗРЫВОТЕХНИКИ

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Интерфакс-Украина
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