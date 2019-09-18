МЭР КЛИЧКО ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, ЧТО ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ МЕТРО ВОССТАНОВЯТ ЧЕРЕЗ ЧАС-ПОЛТОРА
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Сайдик надеется, что стороны конфликта на Донбассе придут к консенсусу по разведению сил в Петровском и Золотом
Действия неизвестного на Мосту метро в Киеве квалифицируются как подготовка к теракту, в столице проводится спецоперация
ТРЕБОВАНИЯ МУЖЧИНЫ, УГРОЖАЮЩЕГО ПОДОРВАТЬ МОСТ МЕТРО В КИЕВЕ, НЕПОНЯТНЫ, ОН, ВОЗМОЖНО, ПОД ВЛИЯНИЕМ НАРКОТИКОВ - КЛИЧКО
Сайдик надеется, что стороны конфликта на Донбассе придут к консенсусу по разведению сил в Петровском и Золотом
Зеленский пообещал переселенцам-участникам АТО представить через месяц программу обеспечения их жильем – глава общественного движения
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